A Amazon Prime Video estreia esta sexta-feira, dia 4 de março, "The Boys Presents Diabolical". A série de animação decorre no universo de "The Boys" e promete "revelar histórias nunca vistas dentro do universo".

Os episódios da nova aposta do serviço de streaming têm a duração de 12 a 14 minutos e "cada um conta um estilo próprio de animação, inspirado em diferentes temáticas".

A série animada de antologia que acontece no universo de "The Boys" conta com a participação de Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg, Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland, Ben Bayouth, Andy Samberg, e Aisha Tyler.

Veja o trailer: