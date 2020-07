Na noite desta terça-feira, dia 21 de julho, o ambiente dentro da 'casa mais vigiada do país' foi tenso. Durante o "Extra" do "Big Brother", a produção mostrou a todos os concorrentes o casting de Ana Catharina.

Depois de ser exibido o vídeo, a maioria dos participantes defendeu que a concorrente não mudou de ideias nem de comportamentos nos últimos meses. Porém, Hélder, que voltou a entrar no reality show recentemente, quis esclarecer o episódio em que se aproximou e tocou na concorrente brasileira.

"No 'Big Brother', o concorrente de Santa Maria da Feira confrontou a brasileira, pois sente-se injustiçado pelas atitudes da colega", frisou a produção do programa no site. "Está mais do que comprovado que 90% das pessoas que lidam comigo, gostam do meu toque", atirou Hélder.

"A partir do momento em que vocês tocam no corpo de uma mulher, isso está errado", frisou Ana Catharina.

Em estúdio, A Pipoca Mais Doce criticou os comentários do concorrer. "Devíamos fazer um minuto de silêncio à morte da pouca dignidade do Hélder", defendeu.

O tema rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter, em Portugal, liderando o ranking dos Trending Topics.

Leia alguma das reações: