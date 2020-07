Durante a gala do "Big Brother" deste domingo, dia 12 de julho, Cláudio Ramos anunciou que dois dos concorrentes vão voltar a entrar na 'casa mais vigiada do país'. Os participantes serão escolhidos pelos espectadores, que podem votar através da aplicação do reality show da TVI.

Em conversa com o apresentador, a 'voz' revelou que os concorrentes que regressarem ao programa vão ser recompensados.

"O 'Big Brother' decidiu abrir as portas de casa a dois ex-moradores. Na gala, os portugueses ficaram a saber que os concorrentes expulsos, com exceção de Pedro Soá e Sónia, vão a votações na app oficial do programa para ganharem este privilégio. Assim, Angélica, Daniel Monteiro, Edmar, Fábio, Hélder, Jéssica, Renato, Rui e Slávia são os concorrentes disponíveis a votações", explica a produção.