No comício de segunda-feira, dia 23 de setembro, na Pensilvânia, Donald Trump criticou os talk shows norte-americanos. Durante o discurso, o candidato republicano defendeu que os programas apresentadores por Jimmy Fallon , Stephen Colbert e Jimmy Kimmel estão "a morrer".

"Estes três são muito maus", defendeu Trump, que é alvo das piadas dos humoristas. "Eles estão a ser surpreendidos pelo Gutfeld [da Fox News]", acrescentou.

No discurso, o magnata norte-americano lembrou que esteve no late night de Jimmy Fallon em 2015. "Quando me candidatei pela primeira vez... ou quando estava a pensar na candidatura, fui ao programa 'The Tonight Show' [de Jimmy Fallon], que está a morrer. Estão todos a morrer. Onde está o Johnny Carson? Tragam Johnny de volta. Isso fez apreciar a grandeza de Johnny Carson. Estes três são muito maus", frisou.

O comentário de Donald Trump sobre Johnny Carson rapidamente se tornou viral nas redes sociais, visto que Johnny Carson, que apresentou o "The Tonight Show" entre 1962 e 1992, morreu em 2005, aos 79 anos.

No programa "The View", Joy Behar brincou com a situação e deixou uma sugestão: "Talvez pudéssemos fazer uma sessão espírita para ele [Donald Trump]".