Do TikTok para o palco do "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon": Lola Young foi a convidada musical da emissão desta quarta-feira, dia 22 de janeiro, do talk show norte-americano. Em palco, a artista interpretou o tema "Messy".

A cantora do sul de Londres estreou-se no programa de Jimmy Fallon, marcando uma das suas primeiras atuações num late-night show. Anteriormente, tinha participado no programa de James Corden, em 2021.

O tema "Messy" tornou-se viral no final de 2024 e conquistou os primeiros lugares nos tops dos serviços de streaming de música. A canção faz parte do álbum de estreia da britânica, "This Wasn’t Meant For You Anyway", editado no ano passado.

Veja aqui a atuação completa.