O documentário "A Secret Love" chegou esta quarta-feira, dia 29 de abril, à Netflix, e a sua história já despertou a curiosidade das redes sociais. A produção do serviço de streaming, que tem sido elogiada pela crítica, abre o baú da história de amor entre Terry Donahue e Pat Henschel, cuja relação dura há quase sete décadas.

"Duas vidas. 65 anos. Um segredo. Um amor", resume a Netflix nas redes sociais. "Elas mantiveram o seu amor em segredo ao longo de décadas e de diferentes épocas de pensamento. Mas sair do armário no final da vida também tem os seus próprios desafios", acrescenta a sinopse do documentário.

A nova aposta do serviço de streaming centra-se em Terry, que jogou na liga profissional de baseball feminino dos EUA, tendo servido de inspiração para o popular filme 'Liga de Mulheres'. "Contudo, o filme não contou a história verídica das mulheres que permaneceram 'dentro do armário' durante a maior parte das suas vidas", explica a Netflix.

"Este documentário segue Terry e Pat a partir da altura em que se conheceram, acompanha o seu percurso profissional em Chicago, relata o momento em que se assumiram perante as suas famílias conservadoras e mostra as suas dúvidas sobre casar ou não. Ao entrarem na reta final das suas vidas, enquanto enfrentam as vicissitudes do envelhecimento e da doença, o seu amor prova ser tão forte como no dia em que nasceu", avança o serviço de streaming.

Veja o trailer: