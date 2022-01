Na noite de passagem de ano, a RTP1 emitiu uma gala especial de "The Voice Portugal". "Uma emissão especial onde festejamos os 10 anos de um dos programas da RTP1 que mais marcou e continua a marcar a vida de todos os que por ali passam", resumiu o canal em comunicado.

Na gala, Fernando Daniel e Aurea juntaram-se em palco para cantar "Save Your Tears", de The Weeknd.

"Guardem as lágrimas, se conseguirem. É que é muito difícil conter a emoção perante as vozes gigantes da Aurea e do Fernando Daniel", frisou a produção do programa de talentos da RTP1 nas redes sociais.

Veja o vídeo.