"Young Royals" foi um dos principais sucessos de 2021 da Netflix, especialmente entre os adolescentes. A segunda temporada estreia-se a 1 de novembro e o primeiro trailer foi revelado esta terça-feira, dia 18 de outubro.

"É quando te perdes... que descobres o que realmente importa", frisa o serviço de streaming nas redes sociais.

Veja o vídeo:

A série acompanha jovem príncipe gay e a sua vida num colégio interno. "Um jovem príncipe com um dilema ancestral: o amor ou o dever?", questiona a produção no slogan da série protagonizada por Edvin Ryding, jovem ator sueco que veste a pele do Príncipe Wilhelm, o protagonista da história da primeira temporada de "Young Royals".

"Quando o Príncipe Wilhelm chega ao prestigiado colégio interno de Hillerska, tem finalmente a oportunidade de explorar a sua verdadeira natureza e de descobrir o tipo de vida que realmente quer ter. Wilhelm começa a sonhar com um futuro repleto de liberdade e amor incondicional, longe dos deveres da realeza — mas quando se torna inesperadamente o próximo na linha de sucessão ao trono, o seu dilema é elevado a um novo patamar e ele tem de fazer uma escolha: amor ou dever?", resume a Netflix.