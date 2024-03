A primeira parte da terceira e última temporada de "Young Royals" chegou esta segunda-feira, 11 de março, à Netflix. Já o final da história (episódio seis) estreia-se na próxima semana, no dia 18.

Nos novos episódios, Simon e Wilhelm vão ter de enfrentar a exposição - na segunda temporada, foi publicada um vídeo íntimo do casal. Apesar das dificuldades, os protagonistas vão tentar ultrapassar todas as barreiras, incluindo o conservadorismo da família real.

"Durante a pior crise na história da Hillerska, o discurso de Wilhelm tem consequências não só no tribunal como na escola. O príncipe e Simon estão determinados a ficar juntos, mas será que estão dispostos a sacrificar tudo o que for necessário quando perceberem que a sua liberdade e o amor podem entrar em conflito com os ideais, as tradições e as responsabilidades da realeza?", resume o serviço de streaming.

No arranque da terceira temporada, as restrições na escola e as políticas da Corte geram tensão entre Wilhelm e Simon. "A tentativa de August de remediar uma situação não é reconhecida", adianta a Netflix.

Veja o trailer:

A série sueca acompanha o jovem príncipe gay Wilhelm e a sua vida num colégio interno, onde se apaixona por Simon Eriksson, um colega de outra origem social, tendo como pano de fundo o dilema ancestral: o amor ou o dever?

Apesar de nunca ter atingido números estratosféricos de audiências e a primeira temporada só ter passado uma vez pelo Top 10 das séries mais vistas em língua não inglesa, "Young Royals" tornou-se um dos principais sucessos da plataforma, especialmente entre o público adolescente, transformando em estrelas os protagonistas Edvin Ryding e Omar Rudberg.

Veja na galeria as imagens da terceira temporada: