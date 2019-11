A segunda temporada de "Casados à Primeira Vista" continua a prender milhares de espectadores e a dar que falar. Nos episódio de quinta-feira, dia 21 de novembro, o concorrente Hugo disse que Inês era uma "bimba" durante uma conversa.

A noiva não gostou do comentário, apesar das explicações do concorrente do programa da SIC. "O termo bimba surge num anuncio de televisão de um pão em que o pão é fresco e fofo. Poderá outras pessoas utilizarem outros sinónimos para bimba, eu utilizo para este significado", explicou.

"Ele quer dizer que é uma pessoa que também é ativa, é ajeitada, muito dinâmica, é um bocadinho por aí", explicou.