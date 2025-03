"Taskmaster" está de volta à RTP1. A data e hora de estreia não estão escondidas num dos famosos envelopes: a quinta temporada do programa apresentado por Vasco Palmeirim e Nuno Markl chega no próximo sábado, dia 22 de março, às 21h56. A tarefa é simples: sentar-se no sofá e acompanhar as provas e aventuras dos concorrentes - Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce), Pedro Alves, Gilmário Vemba e Gabriela Barros - e convidados ao longo de dez semanas.

"Vai ser extraordinário ver aquela gente toda a rir outra vez em frente à televisão", diz Vasco Palmeirim em conversa com o SAPO Mag. "Estamos ansiosos para que Portugal volte a mandar-nos mensagens a dizer o quanto gosta do 'Taskmaster' e quanto faz falta o 'Taskmaster'. Há que dizer uma coisa muito importante: a gestão do 'Taskmaster' tem sido tão bem feita. Não cansa. O normal poderia ser: 'isto está a resultar, colamos mais uma temporada e mais uma temporada'. Não. Temos duas por ano, uma nesta altura, outra lá mais perto do Natal. E é assim que a coisa está a funcionar", destaca o apresentador.

"Estamos a arrancar agora a quinta temporada e mais do que a quinta temporada são as quatro que ficam e o impacto dessas quatro temporadas", celebra o apresentador, destacando que não esperava que o "Taskmaster" se tornasse num programa de família, como o "Festival da Canção" ou os "Jogos sem Fronteiras", algo que não acontece em versões de outros países.

Mas antes de o tempo começar a contar no cronômetro de Nuno Markl, como é que tudo começou?

Vasco Palmeirim foi o primeiro da dupla a descobrir o programa, que se estreou em 2015 no canal Dave e foi comprado pelo Channel 4 em 2020. Em Portugal, as temporadas da versão original, apresentada por Alex Horne e Greg Davies, foram transmitidas pela SIC Radical.

"Vi o programa, curiosamente, no canal de cabo da televisão portuguesa, a SIC Radical. Não conhecia o programa e fiquei fascinado por tudo aquilo que ele tem. Tem o lado do humor, tem o lado de pôr concorrentes, até bastante inteligentes, aa pensar: 'O que é que eu faço à minha vida? Por que é que estou aqui? E como é que resolvo este desafio?'. Além disso, tem aquela componente de dupla que adoro, que é o Taskmaster e o seu braço direito. E pensei logo: 'quero fazer isto e quero fazer com o Markl. Acho que até falei com o Markl antes mesmo de falar com a RTP", lembra o apresentador.

"O nosso objetivo inicial até era um bocadinho umbiguista"

Ao SAPO Mag, Nuno Markl recorda que estava a terminar um projeto com Bruno Nogueira quando foi desafiado pelo amigo e colega. "Lembro-me que estava a acabar de fazer o 'Princípio, Meio e Fim', com o Bruno Nogueira. Não tínhamos a certeza se ia haver segunda temporada ou não, mas, dada a estranheza daquele programa, era provável que não – como se veio a confirmar. Eis que surge o Vasco Palmeirim a dizer-me que isto existia e acabou por me viciar no 'Taskmaster'. E respondi: 'Deixa-me ver se vai haver uma segunda temporada do 'Princípio, Meio e Fim' ou não'. Não houve. E a história fez-se", conta.

Alinhadas agendas, chegou a hora de planear a primeira tarefa: apresentar a ideia à RTP. "O Markl não conhecia o programa, foi investigar e eu também fui. Fui batendo à porta da RTP e dizendo: 'olha, este programa é muito giro'. E acho que o nosso objetivo inicial até era um bocadinho umbiguista. Era um bocadinho: 'os ingleses fazem, quão fixe seria se fizéssemos um programa inglês aqui em Portugal?' E não fazíamos ideia que ia ter o sucesso que teve. E teve um sucesso muito maior do que alguma vez esperávamos", confessa o apresentador.

"Houve uma ligeira indecisão sobre quem é que ia ser o Taskmaster"

Vasco Palmeirim, como Taskmaster, e Nuno Markl, como assistente, têm conquistado espectadores de todas as idades através da televisão tradicional e no streaming, na RTP Play. Mas, inicialmente, o plano era diferente: "No início de tudo, houve uma ligeira indecisão sobre quem é que ia ser o Taskmaster e quem é que ia ser o assistente, porque a primeira ideia era seguir a lógica do inglês e, portanto, dado que sou mais velho, seria eu o Taskmaster, e o Vasco estaria nas tarefas", lembra Nuno Markl.

"Mas a questão é que eu, na verdade, sou bastante mais infantil que o Vasco. O Vasco é muito mais responsável do que eu. E nós, no fundo, trouxemos para este conceito inglês a nossa vida", graceja o humorista. "Até vou mais longe: se fosse o Markl o Taskmaster, nós ainda estaríamos à espera que o Markl acabasse de dar os pontos do segundo programa da primeira temporada", brinca o amigo.

"Uma das coisas que eu admiro no Vasco é o quão focado ele é a dar pontos. Isso é uma coisa que ele tem muito melhor do que eu, obviamente. Embora, com a minha idade, esteja a ficar mais rezingão", acrescenta Nuno Markl.

Desde o início, o objetivo da dupla era claro: manter a mesma boa relação que os ouvintes das manhãs da Rádio Comercial conhecem há uma década. "Não faria sentido, na nossa opinião, que no programa de rádio fosse uma coisa e depois, na televisão, no Taskmaster, fosse outra. Não digo que são dois programas que estão ligados, porque cada um tem a sua natureza. Mas, tendo em conta aquilo que nós somos e a naturalidade do Vasco e do Markl no programa, era espetacular que essa naturalidade passasse para o outro formato. E assim aconteceu. As pessoas que ouvem a Rádio Comercial sabem que aquela relação já existe na rádio e faz todo o sentido que continue a existir", sublinha Palmeirim.

"O Vasco é quase como se fosse o meu pai de vez em quando. E é bom vermos essa relação no Taskmaster. Tem funcionado muitíssimo bem desde o início e não há qualquer motivo para mudarmos isso agora", acrescenta Nuno Markl.

E para o criador do "Taskmaster", a cumplicidade entre as duplas que conduzem o programa é um dos ingredientes principais. "Foi das coisas que perguntámos logo, na nossa primeira reunião com o Alex Horne. O que é que ele achava que era mais importante... E se essa cumplicidade entre 'Taskmaster' e assistente era importante. Ele disse que é das coisas mais importantes. Ele não sabia que nós tínhamos esta relação já de muitos anos, profissional e pessoal, e foi incrível quando ele soube", conta o Taskmaster português.

"Nós entrámos nisto com uma vantagem em relação ao Alex e ao Greg, porque, se não me engano, quando eles começaram a série não tinham a relação que nós tínhamos - ou seja, o Alex Horne criou este conceito e depois convidou o Greg Davies, que era um ator já consagrado, mas não havia uma relação entre eles. Portanto, teve que haver ali um trabalho de ator e, obviamente, nós não precisámos porque trouxemos a nossa dinâmica de sempre da rádio para o programa", acrescenta o humorista.

"Ninguém vem com um: 'eu isso não faço, eu acho que isso é longe demais'"

Ao longo das temporadas, os concorrentes e convidados semanais também têm provado que abraçam o programa da RTP1 com o mesmo espírito da dupla. "Temos a sorte de que quem se junta a nós, seja como convidado ou concorrente, também vem com esse espírito. Ninguém vem com um: 'eu isso não faço, eu acho que isso é longe demais'. Se as pessoas acharem isso, não estão no programa certo. Portanto, acho que é uma parte boa de quem vem e de quem nós convidamos e que aceita. As pessoas já sabem o que é que o programa é. Ninguém diz 'esse medo ridículo ou essa linha não vou transpor'. O programa ganha muito com essa liberdade e essa verdade que cada concorrente traz ao 'Taskmaster'", destaca Vasco Palmeirim.

Portugal é o único país onde o formato conta com convidados semanais. A ideia surgiu na primeira temporada como teste e casting para futuros participantes. "Na primeira temporada experimentámos esse conceito de quatro mais um. Tem corrido muitíssimo bem, até porque esse mais um quase que é um casting para nós percebermos como é que esta pessoa se porta, qual é o feedback das pessoas em relação a este convidado... Se o convidado gostou ou não gostou de estar aqui", explica o apresentador, lembrando que Cândido Costa e Gabriela Barros começaram como convidados especiais.

"Acho que esta ideia de quatro mais um compensa o facto de nós repetirmos pessoas de temporada para temporada. Foi uma medida tomada - e os ingleses concordaram - por causa da natureza do público português, que é de certa maneira mais conservadora em algumas coisas. Afeiçoa-se às pessoas, não tão facilmente se vê livre de cinco pessoas ao fim de oito episódios para a chegada de outras. Nesse aspeto, o público inglês tem um espírito mais de 'Ok, vamos aos próximos'... mas nós cá somos mais agarrados às pessoas. E, portanto, a RTP optou por, com o devido consentimento do Alex Horne, dos ingleses, fazer essa opção. E acho que o facto de termos sempre uma pessoa diferente, que cai ali no meio como um extraterrestre, traz frescura ao programa. E é sempre muito giro", explica Nuno Markl.

Inicialmente, a ideia de "quatro mais um" não conquistou Vasco Palmeirim. "No início, desconfiei um bocadinho de um convidado porque queria muito fazer como no formato inglês. O formato inglês está tão bom, não é? Cinco fixos, eles conhecem-se, mas este quatro mais um... Agora dou aqui a mão à palmatória e é uma ótima forma de ver e de fazer o 'Taskmaster' e este castingzinho em cada semana. Às vezes, acabo o programa, olho para o Markl, o Markl olha para mim, em dizermos nada, percebemos que aquele olhar é de, 'olha que este portou-se bem, olha que este na próxima temporada é muito engraçado'. E já aconteceu com o Cândido Costa. Olhámos um para o outro e dissemos: 'Este programa feito por dois marmanjos ingleses é um programa feito para um ex-futebolista de São João da Madeira", brinca.

A quita temporada e os novos correntes

Nuno Markl correu perigo na nova temporada? Sim e várias vezes, confessa o próprio. "Eu sou muito disponível para, em nome da boa televisão, magoar-me. E acho que dei muito de mim no especial de fim de ano - deve ter sido a maior pancada física que eu levei. E adoro, obviamente, carregar o Gilmário Vemba às costas. Não que adore, mas percebo que pode ser um bom momento de televisão ao puxar o Gilmário numa carroça", diz o comediante.

"Mas eu compreendo a minha pobre mãe quando me diz: 'Ai, as tuas costas! O que é que tu estás a fazer?'. A minha mãe vê o 'Taskmaster' como um filme de terror. Ela não se diverte apenas, ela vê o filho em perigo. E, portanto, a tensão dela sobe. Sou obrigado a reconhecer, aos 53 anos, talvez não seja boa ideia carregar mais pessoas de 80kg às cavalitas. Mesmo assim, continuo muito disponível para que coisas aconteçam. E coisas, obviamente, vão acontecer", adianta.

Nesta temporada, segundo o assistente do Taskmaster, Pedro Alves tem "total desprezo pela sua integridade física". "Adoro o Pedro Alves. Estava a rever cenas dele, e não sei se tu concordas comigo, Vasco, mas ele tem uma energia quase de Roberto Benigni, parece um ator de comédia italiano", conta, acrescentando que ver o ator "à solta é absolutamente fascinante".

Ana Garcia Martins também se estreia como concorrente na nova temporada. "A Ana é uma miúda super inteligente, que escreve muitíssimo bem, que tem uma graça inacreditável e que é polémica, claro que sim - também não queremos sempre unanimidade no 'Taskmaster'. É bom também que pessoas consigam, se calhar, mudar a forma como veem a Ana Garcia Martins ou a Pipoca Mais Doce. 'Ah, não gostas da Pipoca?' Esperem para ver como é que ela se porta e portou-se muitíssimo bem", elogia Vasco Palmeirim.

"A Ana Garcia Martins é absolutamente hilariante porque é uma concorrente, na boa tradição de muitos concorrentes ingleses, que nós ainda não tínhamos bem tido... Já tínhamos tido pessoas com mau feitio, obviamente. Mas isto é um tipo de mau feitiço refinado", acrescenta Nuno Markl. "Acho que há momentos de comédia maravilhosos com a Ana Garcia Martins. Mas o desconforto dela de aterrar ali é maravilhoso. Diz e faz coisas muito, muito cómicas e temos uma relação muito engraçada em frente às câmaras em que, de facto, eu consigo levá-la a píncaros de irritação extremos.

Durante a temporada, a influencer vai protagonizar uma das tarefas que já transcendeu o programa. "Há uma tarefa em que ela ia destruindo a sua reputação e a sua vida. Numa tarefa. Uma tarefa que teve ondas de choque muito para fora da quinta", lembra o humorista. "Foi no dia seguinte aos Globos de Ouro da SIC", acrescenta Palmeirim, em referência ao polémico vídeo partilhado por Ana Garcia Martins na sua conta no Instagram.

De volta ao formato estão Gilmário Vemba e Gabriela Barros. "O Gilmário faz parte da história do 'Taskmaster', a Gabriela também. O Gilmário esteve na temporada 1 e na temporada 2. Muito graças ao seu trabalho no 'Taskmaster', não só o Taskmaster ganhou, mas ele também. Ele ganhou uma notoriedade e uma popularidade muito, muito grande em Portugal graças ao Taskmaster. Ele está de volta, e está de volta agora com garras de fora, porque quer ganhar", adianta Vasco Palmeirim.

"Este programa também foi feito para a Gabriela Borges. Ela é tudo e faz tudo bem. Quando está super motivada, tem muita graça. Quando está quase a cair do sono, tem muita graça. Quando está grávida, tem muita graça. Quando não está grávida, também tem graça. Portanto, a Gabriela também está de volta e é maravilhoso ver este elenco de duas caras novas, dois regressos e mais dez convidados", celebra o apresentador.

A quinta temporada vai contar com 10 episódios e 10 convidados especiais. Na estreia, Isabela Valadeiro junta-se ao painel de concorrentes. ""Podemos também falar em mais três convidados: Lourenço Ortigão, Margarida Corceiro e Inês Lopes Gonçalves. Temos aqui caras conhecidas de diferentes áreas, mas estamos muito, muito contentes com o que vem aí", adianta Vasco Palmeirim ao SAPO Mag.

As novas tarefas: "Vamos ter patos, mas não temos melancia"

As novas tarefas da quinta temporada permanecem seladas dentro dos envelopes. Mas os patinhos amarelos vão voltar. "Vamos ter patos, mas não temos melancia, mas outra fruta. E há mais provas originais e há uma prova, precisamente no programa da Inês Lopes Gonçalves, criada pelo nosso responsável dos conteúdos, o Ricardo Lima. Acho que está ao nível de qualquer das melhores provas inglesas - tanto que os ingleses ficaram bastante impressionados com essa tarefa e, quem sabe, se ela um dia ainda aparece numa das versões internacionais. É uma tarefa absolutamente insana", revela Nuno Markl.

"É uma tarefa tão caótica, tão confusa, mas tão bem estruturada ao mesmo tempo", conta. "Estamos a começar a ousar juntar às tarefas inglesas, que são impecáveis, também algumas nossas... Mostrando que estamos, de facto, já dentro do espírito, não é? Já conseguimos perceber qual é, mais ou menos, o segredo e a receita disto", acrescenta.

A quinta temporada do "Taskmaster" estreia-se no sábado, dia 22 de março, na RTP1. O tempo começa agora.