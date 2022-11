Esta sexta temporada de "Elite" estreou-se na passada sexta-feira, dia 18 de novembro, na Netflix, e rapidamente chegou ao top diário da Netflix. Em Portugal, a série lidera o ranking do serviço de streaming, sendo a série mais vista dos últimos dias.

Na nova temporada, depois da morte de Samuel, o colégio mais elitista de Madrid tenta limpar a sua imagem e esquecer as tragédias do passado. Mas os problemas mantêm-se e a escola terá de lidar com casos de racismo, sexismo, violência e homofobia.

"Após a morte de Samuel, Las Encinas enfrenta um novo ano escolar a tentar lavar a cara. Contudo, o conflito nas salas de aula é sistémico: racismo, sexismo, abuso doméstico ou LGBTfobia são apenas alguns dos difíceis problemas que vão encher os corredores da prestigiada instituição nesta temporada. Se quem manda no sistema não tomar medidas ativas para resolver estes problemas, terão de ser os próprios alunos a fazê-lo", pode ler-se na sinopse da série espanhola.

Nos novos episódios, Cruz, personagem interpretada pelo ator português Carloto Cotta, é um dos protagonistas. Depois de um polémico vídeo ter ser partilhado nas redes sociais, o futebolista decide dar uma conferência de imprensa para falar sobre a sua orientação sexual.

Considerado o melhor jogador do mundo, o pai de Iván (André Lamoglia) gosta de celebrar a vida sem limites, mesmo que isso signifique dar menos atenção ao seu filho. A relação da personagem de Carloto Cotta com Patrick (Manu Ríos) também é um dos destaques da trama.

Veja o trailer:

A sexta temporada conta com caras novas, como Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa e Álex Pastrana. Os atores juntam-se a André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou e Manu Ríos.