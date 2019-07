A atriz Gwendoline Christie foi nomeada na categoria de Melhor Atriz Secundária numa Série Dramática juntamente com Lena Headey ("A Guerra dos Tronos"), Sophie Turner ("A Guerra dos Tronos"), Maisie Williams ("A Guerra dos Tronos"), Fiona Shaw (Killing Eve) e Julia Garner ("Ozark").

Já Alfie Allen concorre ao Emmy de Melhor Ator Secundário numa Série Dramática. Jonathan Banks ("Better Call Saul"), Nikolaj Coster-Waldeau ("A Guerra dos Tronos"), Peter Dinklage ("A Guerra dos Tronos"), Giancarlo Esposito ("Better Call Saul"), Michael Kelly ("House of Cards") e Chris Sullivan (“This Is Us”) são os adversários.

Carice van Houten conquistou a nomeação para Melhor Atriz Convidada numa Série Dramática. Laverne Cox (“Orange Is the New Black”), Cherry Jones (“The Handmaid’s Tale”), Jessica Lange (“American Horror Story: Apocalypse”), Phylicia Rashad (“This Is Us”) e Cicely Tyson ("Como Defender Um Assassino") também estão na corrida.

"A Guerra dos Tronos" lidera a corrida com um número recorde de nomeações - a série da HBO está nomeada em 32 categorias e o anterior recorde para a temporada de uma série com argumento era detido por "A Balada de Nova Iorque", que teve 27 nomeações em 1994.

Veja aqui os nomeados.