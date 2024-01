A 75.ª edição dos Emmys decorreu na madrugada da passada segunda para terça-feira, no Microsoft Theater, em Los Angeles, e premiou as melhores produções televisivas do último ano. Se para muitos foi uma noite de festa, para "Better Call Saul" nem tanto.

Mais uma vez, o spin-off de "Breaking Bad" não conquistou nenhum prémio e bateu um recorde negativo aos somar 53 derrotas e nenhuma vitória. Este ano, estava na corrida, por exemplo, a Melhor Série Dramática e Bob Odenkirk estava nomeado para Melhor Ator numa Série Dramática.

O spin-off de "Breaking Bad" contou com seis temporadas e 63 episódios. A série está disponível na Netflix.

A cerimónia, que geralmente decorre em setembro, foi adiada pela primeira vez em mais de 20 anos devido às greves em Hollywood - o último adiamento aconteceu em 2001, devido aos atentados do 11 de Setembro.

"The Bear", que pode ser vista no Disney+, foi a grande vencedora. A série criada Christopher Storer por (“Ramy”, “Eighth Grade”) conquistou 10 Emmys, incluindo o de Melhor Série de Comédia. O protagonista Jeremy Allen White levou para casa o galardão de Melhor Ator numa Série de Comédia e Ebon Moss-Bachrach venceu na categoria Melhor Ator Secundário em Série de Comédia.

Nos Creative Arts Emmy Awards, entregues no início do mês, "The Bear" já tinha conquistado cinco estatuetas, duplicando as vitórias na gala desta segunda-feira.

"Rixa", da Netflix, foi uma das grandes surpresas da noite. Elogiada pela crítica, a série com Steven Yeun e Ali Wong arrecadou oito Emmys, tal como "The Last of Us", da HBO Max, mas conquistou vitórias nas principais categorias: Melhor Minissérie, Melhor Ator numa Minissérie ou Telefilme (Steven Yeun) ou Melhor Atriz numa Minissérie ou Telefilme (Ali Wong).