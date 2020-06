Vários espectadores apresentaram queixa na Entidade Reguladora para a Comunicação Social devido a um episódio da série infantil "Destemidas", confirmou o Correio da Manhã. A produção francesa, que se centra nas histórias de mulheres importantes na história mundial, é transmitida no programa "Zig Zag", da RTP2.

As queixas centram no episódio sobre a femininista francesa Thérèse Clerc, ativista pelos direitos das mulheres. O episódio da série de animação aborda temas como o aborto, homossexualidade, feminismo, divórcio e religião.

Segundo a ERC, citada pelo jornal, as queixam "encontram-se em apreciação pelos serviços da Entidade".

O tema também tem dado que falar no Facebook, depois de uma página ter partilhado o episódio. Nos comentários do vídeo, vários espectadores avançam ainda que enviaram várias denúncias ao Provedor do Telespectador.