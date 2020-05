No dia 16 de maio, a RTP irá transmitir o "Eurovision: Europe Shine a Light", espetáculo que pretende honrar as canções e os artistas que iriam participar, em competição, no Festival Eurovisão da Canção 2020. Portugal vai marcar presença neste evento, avança o canal.

"Depois do cancelamento, pela primeira vez nos seus 64 anos de História, de uma edição do Festival Eurovisão da Canção, a EBU e o Host Broadcaster Holandês decidiram organizar o espetáculo 'Eurovision: Europe Shine a Light', uma homenagem às 41 canções que estariam a concurso na edição deste ano. Cantores, compositores e autores vão ser honrados num espetáculo não competitivo, sem votações, que pretende promover a união entre nações, valor defendido pelo Festival Eurovisão da Canção", explica a RTP1 em comunicado.

A canção "Medo de Sentir" fará parte do seu alinhamento do espetáculo, bem como uma mensagem especial que Elisa gravou para os fãs. "Eurovision: Europe Shine a Light" vai decorrer em Hilversum, nos Países Baixos, no mesmo dia em que teria lugar a grande final do Festival Eurovisão da Canção. "Esta homenagem estende-se também a artistas que, nos últimos anos, marcaram a história da Eurovisão com as suas músicas e atuações. Estão guardadas ainda muitas outras surpresas, mas acima de tudo teremos momentos especiais e inesquecíveis para todos nós em tempos tão desafiadores como os que vivemos", explica a RTP1.

Com a duração de duas horas, “Europe: Eurovison Shine a Light” será conduzido pelos holandeses Chantal Janzen, Edsilia Rombley e Jan Smit, mas não estarão sozinhos nesta emissão: a eles juntam-se, por exemplo, Graham Norton, apresentador da BBC, e a estrela do YouTube, NikkieTutorials.