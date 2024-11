"Esperança", de Victoria Nicole, é grande favorita à vitória na final do festival Eurovisão Júnior, marcada para este sábado, dia 16 de novembro, em Madrid.

De acordo com os votos no site Eurovision World, a canção portuguesa soma 25% dos votos, seguida pelo tema de Espanha (16%). A votação conta com mais de 25 mil participações.

A competição será transmitida em direto, a partir das 17h00, na RTP1, RTP Play e canais internacionais.

"Qualquer pessoa pode votar no Junior Eurovision Song Contest. A votação acontece online, sem qualquer custo e acessível em qualquer parte do mundo. Serão dois os momentos para votação. O primeiro permitirá o voto online das 20h00 (hora de Lisboa) de sexta-feira, 15 de novembro, até às 16h59 (hora de Lisboa) de sábado, 16 de novembro. O segundo momento acontecerá durante a transmissão ao vivo do Junior Eurovision Song Contest 2024, depois de todas as atuações, na noite de 16 de novembro", lemra o canal.

"Victoria Nicole, que venceu o The Voice Kids com a sua performance ao piano de 'Voilà', está pronta para levar 'Esperança' a Madrid, onde o Junior Eurovision Song Contest 2024 se realizará em novembro", frisa a RTP em comunicado.

A jovem nasceu na Venezuela e reside em Ílhavo desde 2018, e é também instrumentista: toca piano há cinco anos e cavaquinho há dois.

"Esperança" teve o apoio na criação dos mentores de "The Voice Kids", Nininho Vaz Maia e Bárbara Tinoco, e é uma canção que reflete as emoções e pensamentos pessoais de Victoria. Sobre a escrita da letra, a jovem artista diz transmitir uma mensagem "bonita para o público", numa música que pretende que se destaque, não só pelos seus aspetos técnicos, mas sobretudo pela sua sinceridade emocional.

