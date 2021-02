Ester Expósito, que vestiu a pele de Carla nas primeiras três temporadas de "Elite", série da Netflix, soma mais de 26,5 milhões de seguidores - cada publicação da atriz na rede social soma, em média, mais de três milhões de 'gostos'.

Em entrevista à edição de fevereiro da revista Elle, a jovem espanhola confessou que não gosta de ser o centro das atenções, nem nas redes sociais. "Todos temos de criar uma carapaça para que elas [as críticas] não nos magoem. No início, não existiram assim tantas críticas porque eu era novidade. Mas depois de alguns anos há quem se canse de te ver em todo o lado", contou.

"Eu percebi isso no meu vídeo de dança (aquele com 81 milhões de visualizações). Foi uma brincadeira, mas tornou-se viral…Quando vi que era um trending topic no Twitter, não gostei. Não gosto de estar no centro das atenções. Sou discreta. A verdade é que a esmagadora maioria das pessoas me acarinhou muito e seria injusto fixar-me nas três que me escreveram algo mau. Então, relativizo. Dificilmente me afetam", frisou Ester Expósito.

Na entrevista, a atriz lembrou ainda que as redes sociais podem ser um "lugar perigoso para as mais jovens". "Elas observam corpos que não são reais o dia todo, o que pode ter um impacto negativo nas sua própria imagem. Não estou todos os dias como nas fotos que publico. Não sou assim tão glamorosa. Mas tirar uma fotografia minha a acabar de sair da cama e publicá-la não funciona para mim. Não nos podemos esquecer que isto é uma montra, é entretenimento", sublinhou.