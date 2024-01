A RTP1 estreia esta quinta-feira, 4 de janeiro, às 22h00, um documentário sobre Sara Correia.

Realizado por André Tentúgal, "Eu Sou de Chelas" traça o percurso da fadista "através das vozes e relatos de quem a viu crescer no fado". "Família, amigos, músicos, vizinhos, pessoas que fazem parte do percurso da fadista dão voz a uma artista singular", adianta a Universal Music Portugal.

O documentário mostra ainda grande parte do concerto de apresentação do álbum "Liberdade", ao vivo, na rua onde cresceu Sara Correia. "A música, a emoção de a mostrar pela primeira vez no seu bairro perante pessoas de todas as idades unidas pelo fado prestam também testemunho da grandeza da fadista", destaca a editora.

Sara Correia vai subir ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 9, 10 e 11 de março. Já a 22 de março, a artista atua no Coliseu do Porto.