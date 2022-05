Thomas Duke, mais conhecidos nas redes sociais como @steppingthroughfilm, é um artista e fotógrafo britânico que se tornou popular no Instagram ao visitar cenários reais de filmes e séries de televisão.

Na última semana, na sua conta, o jovem tem partilhado fotografias dos locais por onde passaram as gravações da série "Heartstopper", um dos mais recentes sucessos da Netflix. Nas imagens publicadas no Instagram, Thomas Duke combina o cenário real com frames da produção.

A imagens de "Heartstopper" conquistaram as redes sociais e o elenco já elogiou o trabalho do jovem de Londres. "Isto é incrível", escreveu Joe Locke, protagonista da série, no Instagram.

Veja as imagens:

Veja aqui mais detalhes sobre os cenários da série

"Heartstopper" estreou-se no dia 22 de abril, na Netflix, e é o mais recente sucesso viral da plataforma. A série é baseada nas populares graphic novels da britânica Alice Oseman e acompanha os adolescentes Nick e Charlie.

Veja o trailer:

Realizada por Euros Lyn ("Doctor Who” e "Sherlock"), a primeira temporada centra-se nos dois jovens que percebem que são muito mais do que bons amigos. "Rapaz conhece rapaz, os dois tornam-se amigos e acabam por se apaixonar. Quando o meigo Charlie e o fã de râguebi Nick se conhecem na escola secundária, depressa se apercebem de que a sua improvável amizade começa a transformar-se em romance", adianta o serviço de streaming.

Ao longo da primeira temporada, Charlie, Nick e o seu círculo de amigos vão enfrentar o desafio das suas vidas que os vai levar numa viagem de autodescoberta e aceitação, apoiando-se mutuamente e aprendendo a serem eles mesmos.

Kit Connor, Joe Locke, Yasmin Finney, William Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Cormac Hyde-Corrin, Tobie Donovan, Rhea Norwood e Sebastian Croft formam o elenco da série. Olivia Colman também participa e veste a pele d a mãe de Nick Nelson.