O final de "A Guerra dos Tronos" não agradou a muitos fãs da série e George R. R. Martin confessou estar abalado com as reações negativas. Durante uma entrevista ao podcast "Maltin on Movie", o autor da saga que inspirou a produção da HBO defendeu que as redes sociais são "tóxicas".

"A internet é tóxica de uma forma que a velha cultura dos fanzines e dos fandoms - fãs de banda desenhada, ficção científica, os fãs daquele tempo - não era", começou por frisar.

No podcast, o escritor acrescentou ainda que as discussões online não se comparam com os desentendimentos do mundo offline. "Havia desentendimentos, conflitos, mas nada como a loucura que há na internet", defendeu.