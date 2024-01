Para terminar 2023, George R.R. Martin partilhou algumas informações com os fãs dos Sete Reinos. No seu blog, o escritor norta-americano, que continua a trabalhar no livro "The Winds of Winter", adiantou que estão a ser preparados três spin-offs de animação.

"Eu e a HBO estamos a desenvolver projetos de animação ambientados no mundo de ‘A Canção de Gelo e Fogo’. Ainda não recebemos sinal verde para avançar com nenhum deles, mas penso que estamos prestes a dar o próximo passo com alguns", explicou o autor de 75 anos.

No texto publicado no seu blog, o escritor revelou ainda que a série em imagem real centrada nas aventuras de Corlys Velaryon a bordo da embarcação Serpente do Mar passará a ser de animação.

"A versão com atores reais seria demasiado cara porque metade da narrativa acontece no mar e seria necessário criar um porto diferente a cada semana, de Driftmark a Lys, às Ilhas Basilisco, a Volantis, a Qarth. Existe um mundo inteiro lá fora que é impossível de recriar com restrições orçamentais. Temos mais hipóteses de o mostrarmos se apostarmos na animação", defendeu.

Para já, a HBO apenas confirmou que deu luz verde de produção para a série "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight". A história situa-se um século antes dos acontecimentos da saga principal, tendo como protagonistas o Ser Duncan, o Alto, e o seu escudeiro, Egg.