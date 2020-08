O primeiro episódio, "Gordon Ramsay: Uncharted - O Lado Selvagem da África do Sul", estreia no dia 4 de setembro, às 22h10, no National Geographic. "Enquanto pesca robalo num lago sul-africano, Gordon Ramsay não consegue tirar os olhos de um hipopótamo que, na sua opinião, está demasiado perto... 'Olha para o tamanho daquele animal', diz ele. 'Que tipo de sinais é que mostram quando estão zangados?' No entanto, apesar desta distração, está determinado a não desistir até apanhar um peixe para grelhar com a chef local, Zola Nene", avança o canal.