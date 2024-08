A segunda temporada de "House of the Dragon" chegou ao fim esta segunda-feira, dia 5 de agosto, na Max. Depois do final, foi confirmado pela primeira vez o número de temporadas que a série terá.

Em conferência de imprensa, o showrunner Ryan Condal confirmou que a prequela de "A Guerra Dos Tronos" irá contar com quatro temporadas. O cocriador da série adiantou ainda que a terceira parte de "House of the Dragon" já está a ser escrita e que a produção dos novos episódios deverá arrancar "no início de 2025".

Segundo a Variety, Ryan Condal não adiantou o número de episódios da terceira temporada. "Não discuti sobre isso com a HBO. Apenas anteciparia que a cadência da série, de uma perspetiva dramática da narrativa, continuará a ser a mesma da segunda temporada", frisou.