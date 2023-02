"Prime Suspect: The Madeleine Mccann Case", nova série documental de três partes, estreia-se no dia 3 de fevereiro, na HBO Max. A nova produção vai centrar-se no alemão Christian B., considerado o principal suspeito do sequestro e assassinato da criança britânica

"Um novo documentário original discovery+, com produção dinamarquesa, traz uma nova luz sobre um dos casos de crime por resolver mais conhecidos do mundo. O documentário examina as possíveis evidências que a polícia possa ter e investiga quem é Christian B. Poderá ser ele o culpado do desaparecimento de Madeleine McCann?", adianta o serviço de streaming em comunicado.

Segundo a HBO Max, a série documental examina quem é Christian B., o novo suspeito alemão e como pode estar ligado a um dos casos por resolver mais conhecidos do mundo: o desaparecimento de Madeleine McCann. "Amigos do suspeito, uma ex-namorada e figuras-chave no caso, como o advogado de defesa do suspeito, o procurador alemão e o ex-investigador português, participam na série documental", acrescenta a plataforma.

A equipa por detrás da série documental viajou pela Europa e entrevistou pessoas-chave que lançam uma nova luz sobre como Christian B. quase do nada, se tornou no principal suspeito num dos casos criminais mais conhecidos do mundo. Além disso,"Prime Suspect: The Madeleine Mccann Case" também desenha um retrato de Christian B., que no período de 1997-2007 viveu perto do apartamento de onde Madeleine McCann desapareceu em 2007.

"O advogado de defesa de Christian B., o promotor alemão, o ex-chefe de investigação português, testemunhas, amigos do suspeito, uma ex-namorada, especialistas e investigadores do caso estão dispostos a partilhar as suas experiências e impressões sobre Christian B., que ainda em adolescente, foi condenado a dois anos de prisão por agressão sexual a um menor", remata a HBO Max.