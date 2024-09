A Max estreia no dia 27 de setembro "El Caso Sancho", série documental original que aprofunda a investigação do assassinato na Tailândia do médico colombiano Edwin Arrieta, em agosto de 2023, cometido por Daniel Sancho, filho do ator espanhol Rodolfo Sancho.

A justiça tailandesa condenou-o a prisão perpétua pelas acusações de homicídio premeditado, ocultação do corpo e roubo de documentação alheia.

No dia de estreiam, chegam ao serviço de streaming os dois primeiros episódios dos quatro que completam esta série documental produzida pela Cuarzo Producciones (Banijay Iberia).

Os episódios vão acompanhar, passo a passo, toda a investigação: desde o momento em que o facto ocorre, em agosto de 2023, até ao juiz do caso ditar a sentença em 29 de agosto de 2024. "A partir do momento da prisão de Daniel Sancho pelas autoridades tailandesas no dia 5 de agosto de 2023, a série faz uma viagem, tanto física como psicológica, repleta de saltos no tempo e incógnitas por resolver", resume a Max.

Filmada em vários locais de Espanha, Colômbia e Tailândia, "El Caso Sancho" conta com os depoimentos de Rodolfo Sancho, pai de Daniel, Darling Arrieta, irmã de Edwin Arrieta, ou Marcos García Montes, advogado de Daniel Sancho.