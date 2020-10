Ana Guiomar esteve na passada semana no programa "Cá Por Casa", da RTP1. Antes de se sentar à conversa com Herman José, a atriz participou num sketch de Nelo e Idália, as populares personagens interpretadas pelo humorista e Maria Rueff.

No segmento, a atriz falou dos "problemas caninos" que enfrenta em casa e da sua relação com Diogo Valsassina. Ana Guiomar elogiou ainda Nelo e Idália. "Lembro-me de vocês sempre, há anos e anos. São tipo aqueles clássicos, tipo o Gil Vicente", gracejou.

Já a segunda parte do sketch contou com a participação de Tiago Aldeia, que repetiu os elogios à dupla.

Na sua conta no Instagram, Herman José partilhou um excerto do momento. Nos comentários, o sketch soma dezenas de elogios.

Veja aqui o vídeo completo.