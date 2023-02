"O dia de ontem foi complicado. Estava lesionada, cheia de dores e fiz alergia a um dos medicamentos. Em vez de ir sem me mexer para os ensaios fui sem mexer e com a glote a fechar para o hospital", contou a atriz na sua conta no Instagram. "Não deitei a toalha ao chão e ainda bem", frisou.

Na publicação, Inês Aires Pereira agradece o apoio dos enfermeiros: "Os primeiros agradecimentos são para os três enfermeiros que me deram força e garantiram que eu ia dançar. A seguir entra o César, o nosso fisioterapueta, sendo que no dia anterior cheguei a falar com vários, enquanto me caíam as lágrimas achando que já tinha ido de vela, que me deram dicas super preciosas".

"Mal cheguei a estúdio (tarde e a más horas) fui para as mãos do César e o meu rabo passou pelas mãos do Ricardo Soler que saiu do palco para me dar uma injeção (ele é cantor, ele é enfermeiro, ele é incrível), obrigada queridos", contou a atriz nas redes sociais.

"Bom… não posso dizer que não doeu, mas é mesmo verdade o que dizem. A adrenalina tira metade da dor e assim foi. Com dor, mas a divertir-me muito", acrescentou.