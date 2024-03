"Erro 404", uma ideia original de Patrícia Sequeira (realizadora de "Bem Bom" e "Snu"), estreia-se na próxima segunda-feira, dia 11 de março, na RTP1.

A série é protagonizada por Inês Aires Pereira e centra-se na história de Rita, uma mulher que enfrenta um momento difícil após a perda da sua melhor amiga e companheira de casa.

"Abalada pela tristeza, desmotivação e apatia, Rita descobre uma aplicação no seu telemóvel que lhe oferece a oportunidade de viver a vida de outras pessoas. Sentindo a necessidade de fazer uma mudança radical na sua vida, ela decide instalar a misteriosa aplicação denominada 'Appy' e mergulhar nas diversas experiências que esta oferece. No entanto, o que Rita não compreende é que os erros da aplicação, ainda em fase experimental, irão desencadear consequências irreparáveis na sua vida", resume a RTP1.

A série de oito episódios conta com ainda com Rui Maria Pêgo, Cristóvão Campos, Valerie Bradell, Rodrigo Tomás, Dinarte Freitas, Ana Valentim, Ana Padrão, Rita Durão, Iris Cayatte, Sandra Faleiro, Carlos Pereira, os músicos Marisa Liz e Dino D’Santiago, entre outros, no elenco.