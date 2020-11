A quarta temporada de "The Crown" promete não desiludir os fãs da série da Netflix sobre a família real britânica. Os novos episódios, que se estreiam no serviço de streaming no próximo domingo, dia 15 de novembro, marcam a despedida de Olivia Colman como Isabel II - a atriz ocupou o lugar de Claire Foy (primeira e segunda temporadas) e será substituída por Imelda Staunton nas temporadas finais. O SAPO Mag já viu todos os 10 episódios.

Além de prometerem prender os fiéis seguidores, os novos capítulos poderão piscar o olho a novos espectadores: a quarta temporada acompanha uma das eras mais mediáticas da família real britânica com o aparecimento de Diana Spencer, que rapidamente se tornou princesa. Mas a chegada de Margaret Thatcher ao poder também marcou as últimas décadas do século passado.

Veja o trailer da quarta temporada:

Além do mediatismo, o período que a nova temporada abarca foi um dos mais atribulados para a Casa de Windsor - um assassinato, uma avalanche que quase matou o príncipe Carlos, guerra e duas invasões ao palácio de Buckingham. Todos ingredientes que prometem momentos de grande suspense.

Isabel, Margaret e Diana: o trio feminino

A quarta temporada arranca em 1979, com a eleição de Margaret Thatcher (Gillian Anderson), que se torna a primeira mulher a chegar ao cargo de primeira-ministra da Grã-Bretanha, e termina em 1990, quando o casamento entre o príncipe Carlos (Josh O’Connor) e Diana (Emma Corrin) entra em total ruptura.

A relação entre o filho mais velho de Isabel II e a jovem aristocrata marca toda a temporada - e prepare-se para desenvolver sentimentos muitos fortes (nem todos bons) pelos dois protagonistas. Pelo meio há ainda Camilla Parker Bowles (Emerald Fennell), o grande e eterno amor de Carlos.

Os elogios a Emma Corrin, atriz recém-saída de uma escola de teatro e que veste a pele de Diana, têm-se multiplicado na imprensa internacional. Na quarta temporada, na primeira vez que vemos, a atriz aparece vestida de árvore, escondida atrás de uma planta, e com uma atitude imatura. Esse é o momento em que o príncipe herdeiro conhece a britânica que viria a ser a sua esposa - conta a história e a série que Carlos conheceu a futura princesa numa visita à casa da sua namorada de então, a irmã mais velha de Diana.

Ao lado de Emma Corrin, Josh O’Connor também se destaca no papel de Carlos. Na maioria das cenas da quarta temporada, o que é realçado é o lado menos bom do príncipe, e muitos dos momentos prometem partir o coração dos espectadores.

Dos dias felizes aos dias negros do casamento, a dupla Josh O’Connor e Emma Corrin promete agarrar os espectadores ao pequeno ecrã e protagonizar algumas das cenas mais fortes de todas as temporadas de "The Crown".

Além da relação entre Carlos e Diana, há mais uma dupla a brilhar nos principais momentos da quarta temporada: Margaret Thatcher (Gillian Anderson) e Isabel II (Olivia Colman). A relação de poder entre as duas é marcada por momentos de grande tensão e os seus encontros semanais nem sempre serão como um chá das cinco, quente e agradável.

Tal como Emma Corrin, Gillian Anderson também tem colhido elogios pelo seu papel - apesar de não ser tão consensual. A nomeação e possível vitória nos Emmys e/ou nos Globo de Ouro de 2021 é dada como quase certa pela imprensa.

"[A série] extrai até a última gota do seu material suculento, especialmente com as representações de uma jovem princesa Diana (uma misteriosa Emma Corrin) e da primeira-ministra Margaret Thatcher (uma Gillian Anderson com voz grave, que faz o máximo com a ajuda de um peruca imponente e imóvel)", escreveu, por exemplo, a revista Variety.

Episódio a episódio: os acontecimentos que marcam a quarta temporada

"À medida que os anos 70 vão chegando ao fim, a rainha Isabel II (Olivia Colman) e a sua família têm de arranjar uma noiva apropriada para o príncipe Carlos (Josh O’Connor) de forma a salvaguardar a linha de sucessão, visto que ele permanece solteiro aos 30 anos", resume a Netflix.

"À medida que a nação começa a sentir o impacto das políticas polémicas de Margaret Thatcher (Gillian Anderson), a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra, a tensão vai aumentando entre esta e a Rainha, o que apenas piora quando Thatcher conduz a nação à Guerra das Malvinas, gerando conflitos no seio da Commonwealth", conta o serviço de streaming sobre a quarta temporada.

"Ainda que o romance de Charles com a jovem 'lady' Diana Spencer (Emma Corrin) sirva como conto de fadas capaz de unir o povo britânico, a família real torna-se cada vez mais dividida à porta fechada", acrescenta o serviço de streaming.

Com argumento de Peter Morgan, "The Crown" conta, ainda, no elenco, com Helena Bonham Carter como princesa Margaret, Tobias Menzies como duque de Edimburgo, Erin Doherty como princesa Anne, Emerald Fennell como Camilla Parker Bowles, Marion Bailey como a Rainha Mãe, Georgie Glen como 'lady' Fermoy, Tom Byrne como príncipe Andrew, Angue Imrie como príncipe Edward e Charles Dance como 'lord' Mountbatten.

Do primeiro ao quinto episódio: poder e amor

No arranque da temporada, Isabel II recebe Margaret Thatcher, a primeira mulher a conquistar o cargo de primeira-ministra da Grã-Bretanha. O episódio de estreia é marcado pelo primeiro encontro entre o príncipe Carlos e Diana Spencer. Mas há mais: a tragédia também abala a família real, com um ataque do IRA.

Já no segundo episódio, depois de ter conquistado os britânicos, Margaret Thatcher tem de conquistar a família real. Isabel II convida a primeira-ministra para um fim de semana em Balmoral. Será que a 'Dama de Ferro' a vai passar no teste? Na caça, a nota foi negativa.

Para lá do mundo da política, começa a ser escrito conto de fadas. No terceiro episódio, a relação entre Carlos e Diana desenvolve-se rapidamente e não há dúvidas que a jovem é o par perfeito para o herdeiro ao trono. A calma vida da futura princesa acaba no dia em que se muda para o Palácio de Buckingham. Mas Camilla Parker Bowles rapidamente (re)aparece.

Ao quarto episódio, uma frase de Margaret Thatcher, que está preocupada com o desaparecimento do seu filho, é o ponto para da narrativa, levando a rainha a marcar encontros com todos os seus filhos. No capítulo (5), seguinte a primeira-ministra é confrontada com os problemas da sociedade - o aumento do desemprego gera revolta e preocupa todos.

O quinto episódio fica também marcado pela celebre invasão do palácio.

Do sexto ao décimo episódio: o início do fim do conto de fadas

No início da reta final da temporada, Diana e Carlos viajam até à Austrália e a princesa conquista o mundo com o seu sorriso. Atrás das câmaras, os problemas do casamento acumulam-se e os dois protagonistas enfrentam momentos de grande tensão.

Já no sétimo episódio, a princesa Margaret (Helena Bonham Carter), que ao longo da temporada vai brilhando com a sua personalidade e humor, descobre um segredo terrível sobre duas parentes da família real. A vida amorosa e a saúde da irmã de Isabel II também estão em destaque nos novos episódios de "The Crown".

A frase "48 contra um" marca o oitavo episódio da quarta temporada. O tema central é a condenação do apartheid na África do Sul e as divergências entre a Rainha e Thatcher aumentam - e uma palavra pode fazer toda a diferença.

Além do ataque do IRA no arranque da temporada, na reta final (episódio 9), a família real volta a ficar com o coração nas mãos quando Carlos é apanhado por uma avalanche. O acidente leva Diana a repensar no casamento e a conversar com Isabel.

Já no décimo e último episódio, Margaret Thatcher tenta não perder o poder, enquanto o príncipe Carlos quer ganhar poder e viver uma (verdadeira) história de amor com final feliz. Será que Isabel II vai ajudar o filho? Irá a primeira-ministra resistir aos golpes dos antigos aliados?

As perguntas são muitas. As repostas estão na história, mas os pormenores (mais ou menos reais) serão revelados a partir de domingo, dia 15 de novembro, na quarta temporada de "The Crown", da Netflix.

Veja na galeria as fotos da quarta temporada: