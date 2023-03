Eis uma notícia que a organização da próxima cerimónia dos Óscares provavelmente dispensava: quase um ano depois, Chris Rock falou, num especial de comédia, da bofetada que Will Smith lhe deu na polémica gala de prémios da Academia de 2022.

Intitulado "Chris Rock: Selective Outrage"["Chris Rock: Indignação Seletiva", em tradução literal], o primeiro espetáculo global com transmissão em direto da Netflix decorreu este fim de semana (às 21h30 locais, 2h30 de domingo em Portugal Continental) na sala Hippodrome, em Baltimore, EUA. Ou seja, uma semana antes da próxima cerimónia dos Óscares, marcada para dia 12 de março.

"Se estavam à espera para ver Rock abordar a infame situação de bofetada de Will Smith em digressão... o comediante está à espera de dar a sua perspetiva de humor sobre isso no especial de stand-up ao vivo da Netflix", tinha prometido uma fonte próxima da transmissão ao Page Six.

créditos: AFP

Esta fonte tinha acrescentado que o comediante trabalhou com "argumentistas de comédia veteranos" para ter a certeza de que as suas piadas sobre a bofetada são "sólidas e engraçadas". Outra fonte disse à publicação que "as pessoas precisam de ver até à última piada, não vão ficar desiludidas".

O espetáculo confirmou que o tema controverso foi tendo várias alusões, tornando-se dominante nos últimos minutos. "Sabem o que os meus pais me disseram? Não lutem à frente de gente branca", disse Chris Rock na despedida.

Antes, abordou figuras públicas como Dave Chappelle, O.J. Simpson, Meghan Markle ou as Kardashians, mas com insinuações à polémica com Will Smith pelo meio.

O humorista disse ao seu público que não era uma vítima, mas brincou que ao assegurar que a bofetada doeu: "Qualquer pessoa que diga que as palavras magoam nunca levou um soco na cara". Essa confissão, no entanto, não foi inédita: Rock já a tinha partilhado em espetáculos em Nova Iorque e Nova Jérsia em julho de 2022.

Mas também trouxe Jada Pinkett Smith para a conversa. "Ela magoou-o muito mais do que ele a mim", assinalou, apontando a alegada infidelidade que fez do casamento do casal um tema de discussão pública.

créditos: AFP

"Chris Rock: Selective Outrage" foi o primeiro teste importante das transmissões em direto na Netflix, abrindo a porta para outros eventos.

O espetáculo é o segundo especial de stand-up do comediante na plataforma de streaming, depois de o primeiro, "Chris Rock: Tamborine", se ter estreado em fevereiro de 2018.

O ator pouco tinha falado do ocorrido a 27 de março de 2022. Quatro dias depois da cerimónia dos Óscares, disse em Boston, no âmbito da sua digressão "Ego Death Tour", que ainda estava "a processar o que aconteceu" e não tinha piadas para contar, prometendo que "em alguma altura irei falar sobre essa m****. Será sério. Será engraçado".