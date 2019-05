Longe de Westeros, Joe Dempsie, ator conhecido especialmente por dar vida a Gendry em "A Guerra dos Tronos", é um dos protagonistas da nova temporada de "Deep State", série que regressou à FOX na segunda-feira, dia 13 de maio. Ao seu lado terá Karima McAdams ("Vikings"), Walton Goggins ("Homem-Formiga e a Vespa") e Lily Banda ("The Boy Who Harnessed the Wind").

Os quatro atores conversaram, em Londres, com o SAPO Mag sobre a nova temporada de "Deep State", que decorre seis meses antes dos acontecimentos dos primeiros episódios, com as atenções centradas em África, nomeadamente no Mali.

"Esta temporada arranca com a emboscada a três soldados norte-americanos. Isso acontece num bar no Mali e está a circular a notícia de que uma pessoa sobreviveu", explica Lily Banda sobre o ponto de partida do primeiro episódio de "Deep State". Na série, a atriz encarna Aïcha Konaté, uma jovem tradutora contratada por Harry (Joe Dempsie) e Leyla (Karima McAdams).