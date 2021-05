No arranque da emissão desta terça-feira, dia 4 de maio, do seu programa, Júlia Pinheiro enviou uma mensagem de força à atriz e à sua família. "A nossa colega Maria João Abreu, estimadíssima e queridíssima atriz tão apreciada pelo público, está com um problema grave de saúde. Já é do conhecimento público. Está a recuperar, está a ser cuidada, está a ser tratada", frisou a apresentadora da SIC.

"O que nós desejamos daqui? Muita saúde, muita força, muito ânimo para conseguir ultrapassar este momento e, sobretudo, pedimos a todos aqueles que têm curiosidade e querem saber mais - compreendemos - mas a família pede recato e resguardo nesta altura e faz todo o sentido", acrescentou Júlia Pinheiro

"Calma e serenidade num momento que é delicado. Portanto mandamos aqui um abraço imenso. Se há pessoas de quem todos nós gostamos muito é da Maria João. Um grande beijo minha querida, as coisas vão ficar bem", rematou.

Em comunicado, a SIC confirmou que a atriz sofreu um aneurisma na passada sexta-feira. "A atriz Maria João Abreu sofreu na sexta-feira, dia 30 de Abril, um aneurisma e está a ser acompanhada no Hospital Garcia de Orta. Toda a família agradece a preocupação e mensagens que tem recebido. Pedimos com carinho a todos, em especial à Comunicação Social, que nos permitam passar por este momento com a calma e privacidade necessárias para ajudar a Maria João Abreu a superar este desafio. Obrigado”, pode ler-se na nota enviada pelo canal.

"A SIC está a acompanhar a situação com a reserva que a mesma implica", frisa o canal no site Fama Show. O prognóstico é reservado, adiantam várias publicações.

A revista TV Mais avança ainda que Maria João Abreu terá sido operada duas vezes, estando em coma. A atriz está internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, e o seu "estado é muito delicado", segundo o Correio da Manhã.