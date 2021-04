Na semifinal do "The Voice Portugal", que foi para o ar no passado domingo, dia 11 de abril, Carolina Deslandes e a sua equipa juntaram-se para uma atuação. A mentora e os concorrentes interpretaram o tema "Leva-me a Casa".

"Carolina Deslandes e a sua equipa - Madalena Guedes, Rita Rocha e Rosa Antunes - interpretaram o tema 'Leva-me a Casa', da autoria da mentora em conjunto com Jimmy P, na semifinal do 'The Voice Kids Portugal 2021'", resume a produção do programa da RTP1.

Na sua conta no Instagram, Carolina Deslandes partilhou um vídeos dos ensaios. "'Leva-me a casa' uma das canções que mais me custou escrever", confessou.

No Youtube, a atuação soma mais de 76 mil visualizações e dezenas de elogios.

Veja o vídeo: