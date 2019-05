"Até ao momento em que a Cersei se encontra com o Jaime eu pensei [enquanto lia o guião], 'ele vai matá-la e arrancar o seu rosto [e revelar que é a Arya] e ambos vão morrer'", revelou à EW.

Na entrevista, a atriz explica ainda que a sua opinião foi mudando quando leu a conversa entre Arya Stark e o The Hound. "O The Hound diz: 'queres ser como eu? queres viver uma vida como eu?'. Na minha cabeça, a minha resposta tinha de ser 'sim'. Mas acho que passar a noite com o Gendry, o reencontro com o Jon Snow e perceber que não está a lutar apenas por si, mas também pela sua família... tudo isso trouxe mais emoções humanas à Arya", frisou.

"Não é um fim à 'Guerra dos Tronos' para a Arya, é um final feliz (...) "Deu-me um lugar para levar a Arya onde eu nunca pensei levá-la de novo", confessou.