Parker Posey é uma das protagonistas da terceira temporada de "The White Lotus", que chega ao fim na próxima segunda-feira, dia 7 de abril, na Max. Em conversa com o SAPO Mag, a atriz que veste a pele de Victoria, a mãe da família Ratliff, confessa q que ficou apaixonada pelas histórias e que se esqueceu do final.

Quando comecei a ler o guião, comecei a rir. Conheci imediatamente todas as personagens. São muitas. Acho que há 11 no elenco principal. Quando cheguei ao final, ao clímax, quando tudo se desmorona, estava tão envolvida com a história, que me esqueci o que aconteceu no final. Esqueci-me de quem morreu", revela Parker Posey.

Para a atriz, a nova temporada pode ser comparada a "Apocalypto", filme de Mel Gibson sobre o fim da civilização Maia. "Tem toda aquela adrenalina e não queria que ninguém morresse. Fiquei bastante impressionada com a história, e foi muito emocionante. E pensei: 'Uau, o Mike White está a dar tudo por tudo na terceira temporada", confessa.

O final das "férias" promete ser intenso para os hóspedes e funcionários do hotel - e para os espectadores também. O último episódio da temporada vai ser mais longo da série, com uma hora e 30 minutos de duração.

