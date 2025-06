"The Quiz with Balls" é uma das próximas apostas da TVI. O programa criado pela Talpa Studios e produzido pela Fremantle Portugal estreia-se no último trimestre de 2025.

O novo formato será apresentado por Maria Cerqueira Gomes. "Este é um novo desafio que me enche de alegria. Sempre quis apresentar um concurso e não podia ter pedido uma estreia mais divertida, inesperada e cheia de ritmo! Estou verdadeiramente entusiasmada com o que aí vem e acho que o público também se vai apaixonar por este formato", confessa a apresentadora.

"A TVI prepara-se para surpreender os portugueses com um dos programas mais originais surgidos, nos últimos anos, no mercado mundial", destaca o canal.

"The Quiz with Balls" estreou-se em 2024 na NBC e é apresentado por Jay Pharoah, comediante e ex-membro do "Saturday Night Live".

O programa mistura um quiz de cultura geral com desafios físicos. Durante o jogo, duas equipas competem entre si, respondendo a perguntas enquanto enfrentam uma pista cheia de obstáculos — tudo centrado num cenário com bolas gigantes que podem literalmente derrubar os concorrentes caso errem.