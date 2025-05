No final do mês, no 31 de maio, a TVI viaja até à ilha de São Miguel para uma emissão especial. "Durante a tarde, todos os caminhos vão dar à 'Ilha das Vacas Felizes'", frisa o comunicado.

"Conduzido por Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, vai ser possível viajar até aos Açores e conhecer toda a sua cultura… sem sair do sofá, numa tarde repleta de boas surpresas", destaca.

A emissão vai contar com atuações e várias reportagens: "Com diferentes pontos de reportagem, não vai faltar boa música ao vivo, gastronomia, muita diversão com a influencer Rebeca Caldeira e ainda, visitas ao pasto do produtor de leite, Sr. Eduardo, para conhecer a vida no campo e as vacas mais felizes de sempre que ali pastam livres, 365 dias por ano".