A espera pelos novos episódios da segunda parte da 17.ª temporada de "Anatomia de Grey" vai ser mais longa do que o previsto. O canal norte-americano ABC anunciou que a pausa para as férias de inverno vai durar mais do que o que estava inicialmente programado.

A estreia dos novos episódios estava agendada para 4 de março, mas só serão transmitidos a partir do dia 11 de março, nos Estados Unidos. Em Portugal, a segunda parte da nova temporada ainda não tem data de estreia.

A 17.ª temporada de "Anatomia de Grey" estreou-se em novembro no canal FOX Life. A série vai continuar a acompanhar "a formação e o crescimento dos médicos do Grey Sloan Memorial Hospital (e todos os seus dramas e relações pessoais conturbadas)". "Juntos, descobrem que nem a medicina nem as relações humanas são a preto e branco - a vida real tem vários tons de cinzento – estes médicos lidam todos os dias com consequências de vida ou morte, e é uns nos outros que encontram conforto, amizade e, por vezes, mais do que isso", frisa o canal em comunicado.