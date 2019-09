A afro-americana, casada com a também atriz Patricia Villetto, admitiu que ficou surpreendida quando foi escolhida para substituir uma das personagens mais populares e antigas da série, mas não sentiu que tal foi feito para corresponder a uma nova exigência de caras diversas.

"Eu sabia que não ia apenas preencher uma quota de diversidade", afirmou, explicando que a sua formação foi feita no teatro e agarrou de imediato a possibilidade de fazer televisão numa das séries mais vistas do mundo.

"Ter a oportunidade de interpretar uma personagem durante muito tempo e experimentar o seu crescimento narrativo é excitante", disse, caracterizando Kasie Hines como "alguém que não tem medo de saltar, ser apaixonada e estar errada, por vezes".

Diona Reasonover afirmou que foi "tratada com muito carinho" pela equipa da série e que Mark Harmon, o ator que dá vida ao patrão Jethro Gibbs, é "um excelente número um", preocupado com o bem-estar dos outros e generoso. No final do ano passado, o ator convidou o elenco para sua casa e decidiu fumar salmão para todos.

A atriz disse que sente o peso da responsabilidade, por ser uma série que está no ar há muito tempo e que tem muita gente a assistir. "Há muitas lendas da televisão no elenco, e estou a tentar garantir que consigo estar ao mesmo nível", garantiu.

A 17.ª temporada de "Investigação Criminal", que se estreia nos Estados Unidos a 24 de setembro, tem como um dos maiores atrativos o regresso da personagem Ziva David, interpretada por Cote de Pablo, que saiu da série em 2013.

"As histórias que eles conseguem fazer agora no NCIS são mais arrojadas", declarou Reasonover. "Com mais meios surgem mais vozes e mais oportunidades para séries que quando começaram talvez tivessem um tipo limitado de histórias que podiam fazer".

A 17.ª temporada de "Investigação Criminal" estreia-se na CBS a 24 de setembro e chega ao AXN Portugal em novembro.