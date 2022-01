Depois de Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves, Miguel Rocha tornou-se o novo apresentador do "5 para a meia-noite". A nova temporada do talk show da RTP1 estreou-se no início de janeiro.

À TV Guia, o apresentador confessou que "a maior surpresa foi o facto de a Inês ter decidido deixar o programa". "Foi uma decisão totalmente dela e imprevista. Na altura começou-se a discutir muita coisa e eu percebi que era uma possibilidade. Foi uma boa notícia, mas não tivemos muito tempo para mudar”, explicou Miguel Rocha.

"Havia alturas em que, para mim, o '5 Para a Meia-Noite' poderia ter acabado porque já não fazia sentido. Houve uma fase que senti que o programa estava sem identidade", confessou o apresentador do talk show da RTP1.