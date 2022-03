António Brandão de Melo, antigo comentador do "Você na TV", da TVI, morreu esta semana. A notícia foi confirmada nas redes sociais por Bruno Caetano, repórter dos programas da manhã do canal de Queluz de Baixo.

O advogado era um dos comentadores residentes do programa de Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha, participando regularmente na rubrica de análise aos temas que marcavam a atualidade.

Nas redes sociais, António Teixeira, comentador do talk show "Dois às 10", lamentou a morte do amigo e colega. "Morreu um homem bom. Que mais poderei dizer para além do privilégio de ter sido seu amigo. Vou sentir saudades. Até sempre meu amigo António", escreveu.