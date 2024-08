Cristina Ferreira substituiu Manuel Luís Goucha na emissão desta terça-feira, dia 13 de agosto, do programa das tardes da TVI. A mãe do apresentador morreu no passado fim de semana e o funeral realizou-se durante a manhã de terça-feira, em Coimbra.

"Olá, muito boa tarde a todos. Hoje, sou eu o Goucha. Num dia que não é normal, num dia que não será nunca mais um dia normal", disse a apresentadora no arranque da emissão.

"Para o titular do cargo, Manuel Luís Goucha, hoje foi o dia da despedida, o dia em que a mulher que mais o viu, certamente, na televisão lhe disse adeus, mas que ele continua a honrar todos os dias e vai fazê-lo hoje uma vez mais por volta das nove da noite, quando continuar a cumprir o sonho", acrescentou Cristina Ferreira.

No programa "Goucha", Cristina Ferreira lembrou que é amiga do apresentador há 20 anos. "É em honra dos 20 anos de amizade que temos os dois que aqui estou hoje neste dia que nunca mais será igual", rematou.