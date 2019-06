O final de "A Guerra dos Tronos" desiludiu muitos fãs, incluíndo um guionista do Canadá, Daniel Whidden. Para o canal de Youtube Think Story, o argumentista e fã da série escreveu um novo desfecho para a história inspirada na saga de George R.R. Martin.

No vídeo, que já conta com mais de quatro milhões de visualizações, Jon Snow morre durante a batalha contra o Night King. Já Daenerys iria ter um filho, fruto da relação com a personagem de Kit Harington, que seria o herdeiro do Trono de Ferro.

Para o fã, no final da série, Arya Stark deveria ter tentado matar Cersei Lannister, que revelaria que tinha inventado a sua gravidez. Ao descobrir, Jaime Lannister acabaria por matar a irmã.

Veja o vídeo: