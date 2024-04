Jon Snow não vai voltar ao Sete Reinos, pelo menos para já. Em entrevista ao site ScreenRant, Kit Harington revelou que o spin-off centrado na sua personagem em "A Guerra dos Tronos" está "fora de questão" e que já não se encontram em desenvolvimento na HBO.

O ator britânico explicou que a equipa "não conseguiu encontrar a história certa para contar". "Nunca tinha falado sobre isto porque estava em desenvolvimento", explicou Kit Harington.

"Não queria que acontecesse aquela coisa em que as pessoas começassem a criar teorias, a ficar entusiasmadas com isso ou a odiar a ideia, quando isso pode nunca acontecer. Porque no desenvolvimento, olhamos para os todos os ângulos e vemos se vale a pena", explicou o ator.

"E atualmente, não vale. Atualmente, está fora de questão porque não conseguimos encontrar a história certa para contar e sobre a qual estamos todos entusiasmados", frisou. "Por isso mesmo, decidimos largar a ideia por uns tempos. Talvez haja uma altura no futuro onde voltemos novamente a isso, mas neste momento, não. Está convictamente arrumado na prateleira", rematou o protagonista de "A Guerra dos Tronos".