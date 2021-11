A Netflix revelou o trailer da segunda temporada de "Emily em Paris", que se estreia a 22 de dezembro. Nos novos episódios, a protagonista (Lily Collins) vai viajar até Saint-Tropez.

A série acompanha Emily, "uma ambiciosa executiva de marketing na casa dos vinte anos que vive em Chicago e que consegue inesperadamente o seu emprego de sonho em Paris".

Veja o trailer:

As gravações dos novos episódios terminaram em agosto. "Último dia no set e não consigo imaginar num final mais perfeito com minha parceira de ‘Emily em Paris’. Não estou a chorar, tu é que estás", escreveu a atriz Lily Collins na sua conta no Instagram, partilhando uma fotografia ao lado de Ashley Park.

Com argumento e produção executiva de Darren Star ("Younger", "O Sexo e a Cidade"), que também criou a série, a primeira temporada conta com 10 episódios de 30 minutos.