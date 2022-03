O português Carloto Cotta vai fazer parte do elenco da quinta temporada de "Elite", revelou o site Fandom. As gravações dos novos episódios da série da Netflix já arrancaram em Madrid.

Na semana passada, nas redes sociais, o ator português partilhou uma fotografia dos bastidores das gravações. Na sua conta no Instagram, Carloto Cotta publicou também uma imagem com vários atores do elenco, incluíndo Manu Rios.

Para já, a quinta temporada de "Elite", da Netflix, ainda não tem data de estreia prevista. Itzan Escamilla, Omar Ayuso, Claudia Salas, Georgina Amorós, Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Ríos e Pol Granch, Valentina Zenere, André Lamoglia e Adam Nourou também fazem parte do elenco dos novos episódios da série espanhola.