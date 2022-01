"Neymar: O caos perfeito" estreou-se esta terça-feira, dia 25 de janeiro, na Netflix. A minissérie sobre o jogador do Paris Saint-Germain conta com três episódios e foi realizada por David Charles Rodrigues.

"Um dos mais famosos e mais bem pagos atletas da história... como nunca antes o viu, Neymar é um herói dentro das quatro linhas e uma figura controversa fora delas. Esta série documental em três partes realizada por David Charles Rodrigues examina de perto a estrela do futebol Neymar da Silva Santos Júnior, narrando a sua ascensão à fama no Santos, os seus anos de glória no FC Barcelona e os seus tempos conturbados na seleção nacional brasileira e no Paris Saint-Germain", adianta a o serviço de streaming.

A minissérie analisa ainda a "máquina de marketing por detrás de Neymar e o papel fundamental do pai".

"Neymar: O caos perfeito" conta ainda com entrevistas com Beckham, Messi, Mbappé e "muitas outras lendas, que avaliam o lugar de Neymar na história da modalidade".