Questionada sobre a transmissão da cerimónia de abertura para as emissoras de televisão, a unidade do Comité Olímpico Internacional responsável pelas imagens dos Jogos Olímpicos negou, esta terça-feira (30), que o evento tenha sido um fracasso, mas reconheceu dificuldades ligadas à chuva e à dimensão do espetáculo.

"Em produções ao vivo de complexidade semelhante, pode haver circunstâncias imprevistas, especialmente devido a condições meteorológicas adversas, como as da tarde de sexta-feira", defendeu a OBS (Olympic Broadcasting Services) em comunicado.

No entanto, a agência de produção audiovisual do Comité Olímpico Internacional mostrou-se "extremamente orgulhosa da cobertura oferecida às emissoras de todo o mundo" para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

No domingo, o diretor artístico da cerimónia, Thomas Jolly, afirmou que o realizador britânico Simon Staffurth "perdeu muitos momentos". Questionada pela AFP sobre o assunto, a OBS garantiu que apenas uma das cenas previstas para o programa de quatro horas não foi incluída na transmissão.

Segundo a empresa, trata-se da passagem dos aviões da 'Patrouille de France' sobre o Grand Palais, inicialmente prevista no final da "La Marseillaise" cantada por Axelle Saint-Cirel.

No entanto, outra sequência em que a 'Patrouille de France' desenhou um coração com fumo vermelho no céu foi registada como estava planeada afirmou a OBS, embora a sequência tenha sido alvo de críticas nas redes sociais.

"É verdade que devido às más condições climáticas o desenho do coração não permaneceu idealmente no céu", lamentou a empresa.

"Os programas em direto não são filmes e não oferecem o luxo de repetir cenas, ter um timing perfeito, alcançar condições climáticas ideais ou fazer modificações na pós-produção", argumentou a OBS.

Criada em 2001, a empresa é responsável por filmar os Jogos Olímpicos e fornecer as imagens às emissoras de televisão de todo o mundo que adquiriram os direitos de transmissão.

A cerimónia de abertura no Sena, a primeira fora de um estádio, foi, segundo a empresa, a maior cobertura ao vivo já realizada.