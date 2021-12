Na emissão do passado domingo, dia 12 de dezembro, do "The Voice Portugal", da RTP1, Bárbara Bandeira e Carminho protagonizaram um dos momentos da noite.

Durante a fase dos "Tira-Teimas", as duas cantoras subiram a palco para interpretar o single "Onde Vais".

"É sempre uma emoção interpretar ao vivo esta canção tão bonita", celebrou Carminho nas redes sociais.

Veja o vídeo.